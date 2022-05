Journalist Willibrord Frequin (80) overleden aan parkinson

Frequin leed aan vasculaire parkinsonisme, een vorm van Parkinson. De presentator kampte sinds vorig jaar met een agressieve vorm van de ziekte, waardoor het proces versneld werd. ,,In de ochtend van 26 mei, bij het aanbreken van Hemelvaartsdag, is een einde gekomen aan het leven van Willibrord Frequin, televisiepersoonlijkheid die meer dan een halve eeuw gezicht gaf aan uiteenlopende programma’s”, laat zijn familie weten.

Frequin wist dat het einde van zijn levende naderde. Hij was ernstig ziek en takelde langzaam af. ,,Ik heb nooit gedacht dat ik tachtig zou worden’’, relativeerde Frequin recent in een interview met De Gelderlander . Hij bracht een groot deel van de dag in bed door.

De keuze tot euthanasie bleef hij uitstellen, zei hij eerder in een gesprek met Art Rooijakkers voor diens programma Rooijakkers over de vloer. Frequin kondigde in november zijn afscheid van de televisie aan. Afgelopen jaren was hij nog te zien in het RTL-reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. Eerder maakte hij voor zowel RTL als SBS jarenlang De Week van Willibrord. Frequin kreeg grote bekendheid met zijn werk als verslaggever bij het KRO-programma Brandpunt.