Joy uit B&B vol liefde zet deel van Spaanse vastgoed voor 8 ton te koop: ‘Klaar om je hart te veroveren’

Het populaire programma B&B vol liefde is pas deze week van start gegaan, maar één van de deelnemers heeft een deel zijn bed & breakfast nú al te koop gezet. Deelnemer Joy van Swieten is na een breuk met zijn zakelijke partner genoodzaakt een flink deel van zijn Spaanse vastgoed te verkopen.

Op Idealista, de Spaanse versie van Funda, wordt zijn B&B te koop aangeboden. Het gaat om drie huizen die op een perceel van zo’n 60.000 vierkante meter staan, in de buurt van het Spaanse Malaga. In totaal zijn er elf kamers en vier badkamers te vinden. Het grootste huis, waar twaalf gasten kunnen verblijven, is ook nog eens uitgerust met een zwembad en een sauna. ‘Ik presenteer u drie charmante huisjes die klaar zijn om je hart te veroveren. Het is een ongelofelijke investering’, schrijft Van Swieten bij de advertentie. De vraagprijs bedraagt zo’n 800.000 euro.

De verkoop van een deel van het perceel van Van Swieten betekent overigens niet dat er direct een einde komt aan ‘Mount Joy’, zoals de B&B-uitbater zijn onderkomen noemt. ‘Mijn droom, Mount Joy is nog steeds springlevend en zal voor het grootste deel van de B&B’s niet veranderen’, legt hij uit op Instagram. ‘Het team werkt hard aan de lancering van onze nieuwe verblijven. (...) Deze verblijven zijn dan ook absoluut niet te koop gezet en zullen een warm welkom bieden aan onze gasten die op bezoek willen komen'.

Na drie afleveringen van B&B vol liefde is nu al duidelijk dat het derde seizoen van het datingprogramma een kijkcijferhit is. Na de beste seizoensopening tot nog toe zagen 828.000 kijkers de tweede aflevering en met 997.000 kijkers woensdagavond had B&B vol liefde de best bekeken aflevering ooit.

Smaakmaker van het succesvolle derde seizoen van B&B vol liefde is Walter in Frankrijk. De B&B-eigenaar heeft zich helemaal in het spirituele verloren. Hij heeft naar eigen zeggen geen gevoelens voor anderen, maar wisselt liefdesenergieën uit. Zijn twee dates Anne en Claudia - die elkaar kennen van een spirituele cursus - sluiten helemaal aan bij zijn interesses. Op de tweede dag op de bed and breakfast besloot Walter om met zijn twee logés naar zijn sauna te gaan.

