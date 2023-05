Jude Law stonk een uur in de wind op de set van pervers kostuumdrama Firebrand

Samenwerken met Jude Law lijkt alles behalve een straf, maar op de set van het kostuumdrama Firebrand was lang niet iedereen even blij met zijn aanwezigheid. De 50-jarige acteur stonk namelijk een uur in de wind, net als het personage dat hij speelde: koning Henry VIII. ,,Ik dacht dat het veel impact zou hebben als ik vreselijk rook”, aldus Law vandaag op het filmfestival van Cannes.

De koning woog circa 180 kilo en de stank van rottend vlees steeg op uit de grote, etterende wond op zijn been. Jude Law, bekend van The Talented Mr. Ripley, Sherlock Holmes en Fantastic Beasts: ,,Ik las verhalen dat je Henry VIII zelfs kamers verderop kon ruiken. Om de stank te verdoezelen, gebruikten ze rozenolie. Ik bezocht een soort parfumerie waar ze de meest geweldige en afschuwelijke geuren konden mengen. Ze maakten er een mix van pus, bloed, uitwerpselen en zweet.”

Law zette de parfum naar eigen zeggen subtiel in. ,,Tot regisseur Karim Aïnouz het ontdekte. Hij gebruikte het overal en constant als een soort spray. Je had de reacties van iedereen moeten zien.” Aïnouz op zijn beurt: ,,Het effect was geweldig, want het werd oprecht walgelijk om de set te betreden. Zoals het kasteel 500 jaar geleden ook moet hebben geroken.”

Monster

Henry VIII was meer dan een stinkdier. De koning van Engeland en later ook Ierland, stond bekend als uiterst egoïstisch en wreed. Tegenstanders, maar ook levenspartners die hem niet gehoorzaamden, ruimde hij meedogenloos uit de weg. Hij had liefst zes echtgenotes van wie hij er twee liet onthoofden. De reacties op Laws rol zijn lovend; in Cannes valt overal zelfs het woord ‘Oscarnominatie’. De acteur zegt hem niet als een monster te hebben benaderd. ,,Ik ging terug naar zijn vreselijke jeugd. Voor mij werd hij gek genoeg toch een empathisch mens. Ergens begon ik hem te begrijpen.”

De focus van Firebrand ligt echter op zijn zesde en laatste vrouw Catharine Parr (Oscarwinnares Alicia Vikander uit The Danish Girl en Tomb Raider) die in de geschiedenisboeken minder aandacht krijgt dan de konings vorige echtgenotes (waaronder Anna Boleyn). Ook Parrs leven stond op het spel toen Henry VIII ontdekte dat zij zich inliet met radicale protestanten. Volgens de actrice gaat de film deels over vrouwen in een giftig mannenklimaat. ,,Ik geloof niet dat er veel verschil is tussen nu en 500 jaar geleden.”

Het is nog niet bekend wanneer de film in Nederland in première gaat.

Volledig scherm Jude Law, Alicia Vikander en regisseur Karim Aïnouz op de rode loper van het Cannes Filmfestival. © Scott Garfitt/Invision/AP

