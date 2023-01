Julia Roberts doet na 55 jaar schokkende ontdekking: ‘Dit betekent dat ik geen Roberts ben?’

Twintig jaar getrouwd

Roberts speelde onder meer in Pretty Woman en Erin Brockovich, waarvoor ze een Oscar won. Ze is al twintig jaar getrouwd met cameraman Danny Moder. Daarvóór domineerde haar liefdesleven lange tijd de pagina’s van de roddelbladen. In 1991 was ze verloofd met acteur Kiefer Sutherland maar ze verbrak de relatie kort voordat ze zouden trouwen. In 1993 huwde ze country-zanger Lyle Lovett maar ook die relatie was geen lang leven beschoren. Na twee jaar scheidden ze. Vervolgens werd Roberts in verband gebracht met Liam Neeson, Daniel Day-Lewis, Matthew Perry en Jason Patric.