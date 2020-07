Julia Roberts na 27 jaar herenigd met Denzel Washington

Het boek, dat deze herfst wordt uitgebracht, gaat over een echtpaar dat vakantie viert met hun kinderen in een huurhuis op Long Island, New York. De huiseigenaren keren onverwacht terug nadat er een stroomuitval is in het gebied. De families gaan door moeilijke situaties heen nu ze afgesloten zijn van stroom en elke vorm van communicatie naar de buitenwereld.



Hoewel Julia en Denzel lang geleden samenwerkten, hebben ze elkaar door de jaren heen wel gezien. Zo was Julia afgelopen jaar aanwezig toen Denzel geëerd werd met een Lifetime Achievement Award namens The American Film Institute. De actrice zat naast Washington’s vrouw Pauletta en sprak haar collega zelfs nog toe.



,,Ik heb Denzel heel lang geleden ontmoet en het was een feest om met hem te mogen werken. Ik had nog nooit zoiets gezien, het was alsof ik in een hogere versnelling ging. Mensen die op straat naar hem schreeuwden, vrouwen die flauw vielen, ik heb het allemaal zien gebeuren en ben nog steeds verbaasd dat ik die hysterie overleefd heb,” aldus Julia.