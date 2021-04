Julia trapt in 1-aprilgrap van Qmusic maar wint wél een gloednieuwe wagen

De advertentie waarin Qmusic mensen opriep om in hun foute outfit naar een industrieterrein te komen om een auto te winnen, was gisteren ook te lezen in deze krant. Julia zag de oproep echter op Instagram voorbij komen. Hoewel ze aanvankelijk dacht dat het om een 1-aprilgrap zou gaan en er vanuit ging dat ze een speelgoedauto zou winnen, wilde ze de kans op het winnen van een échte wagen toch niet missen. En dus besloot ze - in een foute Britt Dekker-outfit - in haar Opel Astra uit 2002 te stappen en naar de locatie te rijden, die op een halfuur rijden van haar eigen huis is.



,,Mijn moeder was ervan overtuigd dat het wel een 1-aprilgrap zou zijn, maar ik dacht: voor hetzelfde geld is het geen grap en win ik dus wel een wagen.” Gehuld in een gekleurde paardrijbroek, een T-shirtje met de tekst Fucking Vet (titelsong van een nummer van Britt Dekker, red.), geruite sokken, een speelgoedpaard en een blonde pruik kwam Julia aan bij de bewuste locatie. Daar zag ze twee vrouwen met een rode Qmusic vlag staan. ,,Ik dacht: nou, dat is in ieder geval iets.”



Julia bleek de enige bezoeker in foute outfit te zijn en dus stuurden de dames haar vervolgens door naar een andere plek, op steenworp afstand van het eerste adres. Het kwartje was toen nog steeds niet gevallen bij Julia. ,,Ik kwam op een terrein uit met allemaal sloopauto’s en de man die daar rondliep vroeg of ik mijn eigen auto even wilde verplaatsen, voor het geval deze weggesleept zou worden.” Zo gezegd, zo gedaan.



Langzaam begon er iets te dagen bij Julia, maar inschatten wat er precies ging gebeuren bleef moeilijk. De onbekende man vertelde haar dat hij een jurylid van Qmusic was en liet Julia onder meer de Macarena dansen en haar foutste verhaal ooit vertellen. Als dank kreeg ze een miniatuurwagentje. ,,Ik dacht: dan is het dit.” En daarmee was de kous af, veronderstelde Julia.