Julia voelt zich niet meer 'het nieuwe lid van' K3

Julia kwam bij K3 in warm bad: ‘Enige persoon die nu hard voor me is, ben ik zelf’

Bijna twee weken maakt de Brabantse Julia nu onderdeel uit van K3. Met een nieuw album op komst, staat de meiden een hectische periode te wachten. Maar een ding is zeker volgens Hanne en Marthe: Julia is de perfecte keuze geweest. ,,We hoeven weinig moeite te doen om het leuk te hebben en te laten werken. Het is alsof het altijd zo is geweest.”

9 december