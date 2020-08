Jurgen van den Berg: ‘Ik kan geen abri voorbijlopen of die Mattie en Marieke hangen erin’

Jubileum

Het NOS Radio 1 Journaal bestaat op 1 september 25 jaar. Daarbij wordt in de uitzendweek van 31 augustus t/m 4 september even stilgestaan in elk uur van de uitzendingen. Presentator Jurgen van den Berg: ,,Het wordt een niet-chronologisch en verre van compleet, maar erg leuk overzicht van de grappigste, indrukwekkendste of gênantste fragmenten. Ik verheug op de herhaling van een scheldende Tim Overdiek die in 2003 als correspondent in de VS onmiddellijk de uitzending in wil om te melden dat Saddam Hussein is gevangen genomen. Hij moet wachten, maar zijn lijn uit Washington staat al wel open.’’