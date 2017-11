Juryleden The Voice strijden om mooie Demi (19)

Demi is geen onbekende in de The Voice-wereld. In 2013 bereikte ze met coach Marco Borsato de tweede plaats van The Voice Kids. Nu vier jaar later, wil ze meer. ,,Ik wil binnen twee jaar de Ziggo Dome vullen. Of de Arena, mag ook'', liet ze over haar ambities los voordat ze het podium op mocht.



Met het nummer Still Got The Blues’ van Gary Moore palmde ze alle coaches vervolgens compleet in. ,,We willen jou allemaal! Ik wil niet slijmen, maar je moet echt bij mij komen'', luidde het promotiepraatje van Miss Montreal (Sanne Hans). Ali B ging een stapje verder. Hij trok zanger Vinchenzo Tahapary - die vorig jaar als finalist eindigde - van de tribune en liet hem een Justin Bieber-ode aan Demi brengen. ,,Af en toe gebeurt het dat ik verder denk dan deze competitie. Verder dan The Voice. Ik kan je echt groot maken'', aldus Ali. Anouk gaf toe geen 'stal met jongens' te hebben. ,,Wie weet ben je van de meisjes... Ik kan je polijsten, bijschaven. Je bent hartstikke goed.''