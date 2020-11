Justin Bieber klaagt over Grammy-nominaties: ‘Ik maak geen popmuziek’

Mensen moeten niet denken dat hij ondankbaar is want hij is blij met de erkenning en waardering, schreef Justin vandaag op Instagram na de bekendmaking van de nominaties. Maar de zanger maakt bewuste keuzes als het gaat om de muziek die hij maakt. ‘Het was mijn plan om een r&b-album te maken. Changes was en is een r&b-album.’ De 26-jarige Justin is opgegroeid met het genre en wilde dat geluid laten horen op zijn in februari verschenen plaat. Hij vindt het dan ook raar dat het album door de organisatie achter de Grammy Awards wordt gezien als pop. ‘Als je kijkt naar de akkoorden, melodieën, de zangpartijen en zelfs de hiphopdrums die zijn gekozen is het ongetwijfeld een r&b-album!’

Dol op popmuziek

Aan popmuziek heeft Justin overigens geen hekel. ‘Om duidelijk te zijn: ik ben absoluut dol op popmuziek, maar dat was ik dit keer niet van plan om te maken.’



Of de zanger de beeldjes voor Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo/Group Performance en Best Pop Vocal Album in de wacht sleept zal blijken tijdens de uitreiking van de Grammy Awards op 31 januari. Op zijn schoorsteenmantel staat slechts één Grammy; voor Best Dance Recording. Die won Justin in 2016 samen met Jack Ü voor het nummer Where Are Ü Now.