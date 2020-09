Justin Bieber komt snel met nieuwe muziek

Justin Bieber woest: Ik heb helemaal niemand verkracht in Austin



22 juni Justin Bieber is helemaal klaar met de roddelverhalen waarin beweerd wordt dat hij in maart 2014 een vrouw verkracht zou hebben, toen hij in Austin (Texas) was. Volgens de zanger is dit verhaal absoluut niet waar en om dat te bewijzen heeft Bieber meerdere screenshots op sociale media gepost die zijn onschuld moeten aantonen. Dit meldt Billboard.