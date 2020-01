Justin Bieber lijdt aan ziekte van Lyme: ‘Veel mensen zeiden dat ik aan de drugs was’

Volgens de entertainmentsite bespreekt Bieber later deze maand in een docureeks op YouTube een moeilijke periode waar hij vorig jaar doorheen ging. Justin zou een groot deel van het jaar niet hebben geweten dat hij aan de ziekte leed en hebben gedacht dat hij depressief was. De artsen kwamen pas aan het eind van het jaar tot de diagnose.



In zijn post schrijft de zanger: ‘Veel mensen bleven maar zeggen dat Justin Bieber er vreselijk uitzag, dat hij aan de drugs zou zijn. Maar wat zij zich niet realiseerden, is dat ik onlangs de diagnose ziekte van Lyme heb gekregen en daarna een ernstig geval van de ziekte van Pfeiffer had die gevolgen had voor mijn huid, hersenactiviteit, energie en gezondheid in het algemeen.’



De ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Dit kun je oplopen via de beet van een besmette teek. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet. De ziekte kan behandeld worden met antibiotica, maar in een later stadium kan er al wel schade zijn ontstaan door de ontsteking. Niet iedereen krijgt te maken met dezelfde klachten.



Inmiddels gaat het beter met Bieber. ‘Het waren een paar moeilijke jaren, maar ik krijg nu een behandeling voor deze ziekte en ik zal beter dan ik ooit was terugkomen.’