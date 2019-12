Justin Bieber maakt comeback met single en tour

Het 25-jarige Canadese popidool maakte dinsdag in een video bekend dat op 3 januari zijn nieuwe single Yummy verschijnt, onderdeel van een nieuw album waarvan de titel nog even geheim blijft.

Ook meldde Bieber dat hij volgend jaar tussen mei en september gaat toeren door Canada en de Verenigde Staten. Daarnaast zal er een aantal tv-documentaires rond de singer-songwriter en acteur uitkomen.

Bieber maakte in maart van dit jaar bekend dat hij een break had genomen om aan zijn mentale gezondheid te werken. In 2017 had hij al de laatste veertien shows van zijn Purpose-wereldtoernee gecanceld.

Desondanks verscheen in mei het duet I Don’t Care met Ed Sheeran, van diens album No. 6 Collaborations Project. De single reikte in 26 landen tot de nummer 1-notering. Ook werkte hij mee aan een remix van Bad Guy van Billie Eilish en maakte hij een gastoptreden tijdens de show van Ariane Grande op het Coachella festival op de Empire Polo Club in Indio, Californië.

Daardoor werd onder Bieber-fans al druk gespeculeerd over mogelijk nog dit jaar te verschijnen nieuw materiaal van hun idool, ook al omdat Bieber dat zelf eerder ook al had aangekondigd. Dat bleef tot nu toe uit, maar op 3 januari is hij dus terug met zijn nieuwe single.

,,Als mensen zijn we niet perfect’’, vertelt Bieber onder meer in de teaser waarin hij zijn plannen voor het komende jaar ontvouwt. ,,Mijn verleden, mijn fouten, alle dingen die ik heb doorgemaakt... Ik geloof dat ik op precies de juiste plek ben en dat God me daar heeft waar hij me hebben wil’’, zegt hij verder.

,,Ik heb het gevoel dat dit anders is dan de eerdere albums die ik heb gemaakt, juist vanwege waar ik nu ben met mijn leven’’, aldus Bieber in de video over zijn nieuwe album. ,,Ik ben opgewonden om het te laten horen en ermee te toeren. We hebben allemaal verschillende verhalen en ik kijk ernaar uit om die van mij te delen. Het is de muziek waar ik het meeste van houd van alle dingen die ik tot nu toe gedaan heb.’’