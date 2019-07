Justin Bieber zit nog niet op kids te wachten

Dries Roelvink aast op zomerhit en presenta­tie­klus

17:52 Dries Roelvink (60) heeft zichzelf voor de komende maanden drie ambitieuze doelen gesteld. De zanger wil een nieuwe zomerhit scoren, een tv-programma presenteren én een ‘beachbody’ kweken, schrijft hij vandaag op Facebook. Het is afwachten of hem dat lukt, maar Roelvink zelf heeft er het volste vertrouwen in.