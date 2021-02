Justin Timberlake biedt excuses aan voor ‘slecht behandelen’ Britney Spears

Timberlake en Spears hadden van 1999 tot 2002 een relatie. Gedurende die tijd zei Timberlake publiekelijk dat hij met Spears naar bed was geweest, terwijl zij juist beweerde te wachten tot ze getrouwd was. Later zou Timberlake de zangeres ervan hebben beschuldigd dat ze vreemd was gegaan - een verhaal dat zich afspeelde in de video voor zijn nummer uit 2002, Cry Me a River, met een actrice die op Spears leek.

De situatie kwam onlangs opnieuw aan het licht in de documentaire Framing Britney Spears. In het programma van de New York Times wordt teruggekeken op het leven van de zangeres, haar mentale problemen, de manier waarop de media haar behandeld hebben en de curatele waar ze al sinds 2008 onder staat.

Vrouwenhaat

In de Instagrampost laat Justin Timberlake weten dat hij de reacties op de documentaire heeft gezien. ,,Het spijt me zeer voor de momenten in mijn leven waarin mijn daden hebben bijgedragen aan het probleem, waar ik voor mijn beurt sprak of niet opkwam voor wat juist was. Ik begrijp dat ik op deze momenten en op vele andere tekortkwam en profiteerde van een systeem dat vrouwenhaat en racisme gedoogt,’’ meldt hij.

Naast zijn excuses aan Britney Spears biedt hij ook zijn excuses aan voor het incident tijdens de Super Bowl in 2004 met zangeres Janet Jackson. Timberlake trok toen een deel van haar kleding los, waardoor haar rechterborst voor miljoenen kijkers te zien was.

Timberlake eindigt zijn bericht door te zeggen dat hij weet dat hij niet perfect is. ,,Ik weet dat deze verontschuldigingen nog maar een eerste stap zijn en hiermee niet alles meteen goed is,’’ vervolgt hij. ,,Ik wil bij dit alles verantwoording afleggen voor mijn eigen misstappen. Ik geef veel om het welzijn van de mensen van wie ik hou en waarvan ik heb gehouden. Ik kan het beter doen en ik zal het beter doen.’’

In de podcast Bingewatchers is de documentaire al uitvoerig besproken:

