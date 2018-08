Justin Timberlake ontpopt zich tot Hollandse bakfietsvader

De Amerikaanse singer/songwriter klopte met zijn crew, zijn vrouw Jessica Biel (36) en hun kind aan bij een fietsverhuurbedrijf uit Schoorl. Zij willen niets kwijt over het bijzondere bezoekje. ,,Hier ga ik niet op in'', laat een medewerker kort weten.

Uit Timberlakes instagramfilmpje wordt duidelijk dat in ieder geval Biel enthousiast op de fiets stapte. Met haar benen in de lucht liet ze zich over het geasfalteerde fietspad richting het strand rijden. Zoontje Silas (3) werd met een groen helmpje in een bak van de fiets van een crewlid gestopt. Aangekomen bij de kustlijn van Bergen - een populaire toeristische trekpleister in de buurt van Alkmaar - liet het ventje zich voorover op de meegenomen tassen speelgoed vallen.

In het zand schreef Timberlake de letters MOTW, een afkorting van zijn tour Man of the Woods. De zanger doet vanavond Arnhem aan, morgen staat hij in de Amsterdamse Ziggo Dome. Vanaf maandag gaat zijn tour verder in Engeland.

Justin en Jessica - die elkaar op 'on-Hollywood-achtige wijze' leerden kennen via vrienden - trouwden in 2012 en werden drie jaar later ouders van Silas Randall, die naar zijn vader werd vernoemd. Van de Timberlakes is bekend dat ze een groot gezin wensen. ,,Ik heb me nog nooit nergens hulpelozer over gevoeld dan vader worden. Op een dag word je wakker en besef je dat het niet langer meer alleen om jou draait en dat je de volledige verantwoordelijkheid hebt over een lief, klein mensje'', aldus Timberlake in januari tegen Beats 1.

