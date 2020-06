Justin Timberlake woest om dood Rayshard Brooks: ‘Systeem moet veranderen’

De dood van de zwarte Amerikaan Rayshard Brooks had volgens Justin Timberlake voorkomen moeten worden. Dat schrijft de zanger vandaag in een bericht op sociale media, waarin hij zorgen uit over hoe in Amerika met zwarte mensen wordt omgegaan. ‘Het systeem moet veranderen’, meent Timberlake.

Rayshard Brooks werd vrijdag door een agent doodgeschoten bij een fastfoodrestaurant in Atlanta, nadat hij zich had verzet tijdens zijn arrestatie. Die volgde na een alcoholtest waaruit bleek dat hij te veel had gedronken.



Gisteren werd het autopsierapport vrijgegeven, waaruit bleek dat Brooks is overleden aan de gevolgen van twee schotwonden in zijn rug. Iets wat absoluut niet had mogen gebeuren, maakt Timberlake duidelijk.

Gerechtigheid

‘Het doet als vader pijn om naar deze foto te kijken. Rayshard Brooks was vader van drie meiden... een, twee en acht jaar oud. Hij zou niet dood mogen zijn’, begint de Cry Me a River-zanger zijn epistel, waarna hij nog drie andere namen noemt van mensen die de afgelopen dagen om het leven zijn gekomen.



‘Deze week zijn vier onschuldige mensen het slachtoffer geworden van racisme, geweld en intolerantie. En we wachten nog steeds op gerechtigheid voor Breonna Taylor’, aldus Timberlake, verwijzend naar de vrouw die in haar woning in Kentucky werd doorzeefd met politiekogels nadat agenten het huis waren binnengevallen op verdenking van drugscriminaliteit. Daar bleek later helemaal geen sprake van. ‘Mijn hart is gebroken’, schrijft Timberlake.



Volgens Timberlake is het broodnodig dat het systeem in Amerika verandert. ‘Het heeft ons meerdere malen laten zien dat zwarte mensen niet veilig zijn’, stelt hij. De zanger doet de belofte dat hij de komende weken meer moeite zal doen om te helpen. ‘Ga door met het roepen van hun namen!’ sluit hij zijn verhaal af.