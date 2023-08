Jutta Leerdam is blij, maar Drake ziet 227.000 euro in rook opgaan

Aan de beruchte ‘vloek van Drake’ komt nog altijd geen einde. Door het verlies van Nate Diaz tijdens de bokswedstrijd tegen Jake Paul zag de rapper vandaag zo’n 227.000 euro in rook opgaan, en dat is niet de eerste keer.

Drake was ervan overtuigd dat Jake Paul, in Nederland vooral bekend als de vriend van schaatsster Jutta Leerdam, zijn bokswedstrijd tegen Nate Diaz ging verliezen. De rapper had 250.000 dollar (bijna 227.000 euro) ingezet op een nederlaag, postte hij op Instagram. Als Drake gelijk kreeg, had hij 1 miljoen dollar kunnen winnen. Dat was echter niet het geval, waardoor de rapper zijn complete inleg verloor. Drake zette eerder dit jaar ook al geld in op een wedstrijd van Paul. Hij stond toen wel aan zijn kant. Paul verloor de wedstrijd echter, waardoor Drake 400.000 dollar moest neertellen.

De rapper staat erom bekend dat hij er niet vies van is om af en toe zijn geld te verwedden. En dat ondanks het feit dat menig mens denkt dat Drake daar mee beter mee kan stoppen, aangezien hij altijd lijkt te verliezen. Ze noemen het in buitenlandse media ook wel de Drake curse. Als de rapper zich ook maar een beetje met een sporter bemoeit, is de kans aanzienlijk dat die z’n volgende wedstrijd verliest.

FC Barcelona was de klos toen Drake in oktober vorig jaar wedde dat de club ‘El Clásico’ zou winnen van Real Madrid. Dat gebeurde niet en de rapper verloor enkele tonnen. In mei vorig jaar verloor Drake honderdduizenden dollars nadat hij had gewed dat Charles Leclerc de Grand Prix van Spanje zou winnen, waarna de coureur met motorproblemen uitviel. Later ging het nog een keer mis toen de rapper 1 miljoen dollar (bijna 944.000 euro) had ingezet op de winst Argentinië bínnen 90 minuten op het WK voetbal, maar omdat het land pas won na penalty’s, verloor hij ook deze inzet.

Of Drake voorlopig klaar is met gokken na al zijn verliezen? Waarschijnlijk niet. De muzikant heeft een sponsordeal met online gokplatform Stake, dus de kans is groot dat we de rapper binnenkort nog een keer de mist in zien gaan - óf dat we hem voor het eerst wel zien winnen natuurlijk.

