Juwelendief Kim Kardashian heeft geen spijt: 'Ze gooit haar geld toch weg’

Abbas is één van de in totaal twaalf mannen die zijn aangeklaagd in verband met de brute overval, waarbij voor miljoenen aan juwelen zijn meegenomen uit de hotelkamer van de realityester. In de video van Vice News, die gaat over hoe influencers steeds vaker slachtoffer zijn van een overval, vertelt Abbas onder meer hoe ze Kardashian op het spoor kwamen.