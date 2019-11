K3-Klaasje barstte in tranen uit bij opnemen alzheimer-lied: ‘Ik had het moeilijk’

Niet alleen Klaasje, maar ook collega Hanne heeft in haar familie met alzheimer te maken gehad. Het nummer Mijn held heeft dan ook extra lading. ,,Ik had het best moeilijk toen ik mijn solo moest zingen”, zegt Klaasje tegen BuzzE. Ze verloor haar oma zeven jaar geleden aan de ziekte. ,,Het is wel een tijd geleden dat het bij mij in de familie speelde, ik heb het voor mezelf al lang kunnen plaatsen. Maar je krijgt wel weer even een brok in je keel als je terugdenkt.” Klaasje denkt straks op het podium ook geraakt te worden als Mijn held voorbijkomt. ,,Ik zal proberen me niet te hard in te leven, ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik dat nummer hoor.”

Ook het nummer Cia Amore Mio was uitdagend voor Klaasje, maar om een hele andere reden. ,,Toen we dat aan het inzingen waren, leek het Miguel (Wiels, die de liedjes maakt, red.) een leuk idee om er een stukje Italiaanse opera in te steken. Dus ik heb een stukje opera in het Italiaans gezongen.”



Voor Hanne en Marthe was overigens een andere rol weggelegd bij het nummer. ,,Aan ons werd gevraagd of we in de keuken even op potten en pannen wilden spelen”, lacht Hanne.



Bij de nieuwe plaat hoort ook een nieuwe show. ,,Vanaf maart beginnen we met onze nieuwe toer. We beginnen in België en komen daarna naar de Nederlandse steden”, zegt Klaasje. ,,Die toer heeft als thema ‘dromen’, dus 2020 staat in het teken van onze dromen.”