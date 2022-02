K3 ontvangt gouden plaat voor album Waterval

De gouden plaat is voor de verkoop van meer dan 35.000 exemplaren van het album Waterval. Ook online is K3 met hun laatste album, single en videoclip populair. ,,Vanaf het eerste moment dat we het liedje Waterval hoorden, hadden we het gevoel dat dit echt kon aanslaan bij onze fans,’’ laat Hanne weten. ,,Het is echt een typisch K3 liedje waar je heel blij en vrolijk van wordt.’’ Marthe is blij met het succes. ,,Dat het al zo snel door veel mensen is beluisterd en clip is bekeken, maakt ons heel trots.’’ Julia, die zich inmiddels als een vis in het water voelt bij K3, verheugt zich op nog meer succes. ,,Met Marthe en Hanne hoop ik nog heel veel van deze liedjes te mogen maken.’’