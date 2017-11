K3's Marthe: Dat ik ook een K3’tje zou kunnen worden, had ik nooit bedacht

Dat haar favoriete liedje Choco Choco is, wil ze graag vertellen. En ze wil vragen hoe ‘die grote meiden’ toch al die dansjes kunnen onthouden. Dochter Lieve, 3 jaar oud (‘ik ben al bijna 4 mam’), heeft in de auto onderweg naar Hanne, Marthe en Klaasje van K3 haar praatjes klaar. Een beetje spannend vindt ze het wel, want ze heeft ze ‘nog nooit niet’ ontmoet. ,,Zouden ze heel groot zijn?’’

Op het ss Rotterdam, waar ze hun aankomende film Love Cruise hebben opgenomen, ontvangen de kleuterpopprinsessen de journalisten. Lieve straalt als ze de perskaart om krijgt met foto van het trio. De praatjes worden al iets minder als de cameraman en de fotograaf zich voorstellen. Als de deur opengaat en we K3 ontmoeten, klampt ze zich als een babyaapje aan me vast. Een high five durft ze nog net te geven. Haar idolen proberen het ijs te breken door een complimentje te geven over de regenboog op haar trui, maar Lieve duwt haar gezicht in mijn nek. Nadat ze fluistert dat Choco Choco haar lievelingsliedje is en Hanne, Marthe en Klaasje in samenzang uitbarsten, kan ze alleen nog maar met grote ogen naar ze staren. Ze kent de tekst perfect, maar nu brengt ze geen woord meer uit.

Dat geeft helemaal niet, stellen ze haar gerust. In de twee jaar dat zij de nieuwe K3 vormen hebben ze meer dan eens meegemaakt dat hun fans het spannend vinden om hen in het echt te zien. Marthe: ,,Sommige kinderen zijn heel open, die vertellen honderduit en gaan spontaan liedjes zingen.’’ Klaasje: ,,Anderen zijn heel verlegen.’’ Hanne: ,,Voor ons was het ook wennen om bekend te zijn, dat je op straat wordt aangesproken.’’

Hun rol als kinderidool vinden ze prachtig. Al van jongst af aan waren ze fan van K3, in de inmiddels gepensioneerde samenstelling met Karen, Kristel en Josje. ,,Maar dat ik ook een K3’tje zou kunnen worden, had ik nooit bedacht’’, vertelt Marthe. Als zangeressen van het succesvolste merk van Studio 100 – het album Love Cruise dat morgen uitkomt is in de voorverkoop al 100.000 keer verkocht - brengt hen op de grootste podia van Nederland en België. En over een maand zelfs in de bioscoop, als hun eerste film op het witte doek te zien is. ,,In het begin vond ik het heel eng om naast echte acteurs te staan. Kunnen we dit wel? Maar we hebben goed les gekregen, het smaakt nu naar meer’’, vertelt Klaasje.

Als het interview voorbij is, durft Lieve voor de foto nog wel een keer een high five te geven. Eenmaal terug in de auto gaat de cd weer op. Vanaf de achterbank zingt ze keihard mee. ‘Iedereen wil graag een boterham met choco! Choco!’