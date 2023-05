K3’tje Julia Boschman ‘echt oké’ na val op podium, maar achtergronddanser is er slechter aan toe

,,Het gaat hartstikke goed met mij, iedereen vraagt het, maar ik ben echt oké”, vertelt ze in de radiouitzending. ,,Ik denk dat de dansers om mij heen meer hebben overgehouden aan ons stuntje.’’

Tijdens de K3-show afgelopen weekend werd Boschman in de lucht gegooid, maar tijdens het opvangen ging het mis. ,,Ik ging head first richting de grond. Toen is een van de dansers, superdapper, onder mij gedoken om mij op te vangen’’, legt ze uit. Toen heb ik in mijn val aan zijn hoofd getrokken. Ik heb hem een whiplash (zweepslag, red.) getrokken. Vervolgens ben ik met mijn voet in zijn gezicht gekomen.”

Volgens Boschman is het dus beter niet aan haar, maar aan de danser te vragen hoe het gaat. ,,Inmiddels is hij ook oké. Als het goed is, kan hij volgend weekend gewoon weer mee op tour. Dus het komt allemaal goed.” Na de val zei Julia nog tegen het publiek dat ze oké is. Ze kan er nu vooral om lachen, maar moet wel eerlijk zeggen dat ze op dat moment ‘niet zeker wist of ze oké was’. ,,Ik stond gewoon op en dacht: we moeten door.”

