Kaarten songfestivalfinale ondanks problemen uitverkocht

Net als bij voorgaande edities zijn er ook voor het Eurovisie Songfestival in Liverpool voor negen shows kaartjes te koop. Nu zijn er nog plekken beschikbaar voor de repetities en de halve finales. Eerder werd bekend dat er 3000 kaartjes gaan naar Oekraïense vluchtelingen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Het evenement is in Liverpool omdat Oekraïne, de winnaar van vorig jaar, het vanwege de oorlog niet kan huisvesten.