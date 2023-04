Kaartverkoop Guns N’ Roses valt tegen: concert niet meer op groot terrein in Landgraaf

Het concert van de Amerikaanse rockband Guns N’ Roses in Limburg van 11 juli is verplaatst naar een kleiner terrein, omdat de kaartverkoop tegenvalt. Organisator Mojo hoopte 50.000 à 60.000 tickets te slijten, maar vooralsnog zijn er 15.000 verkocht.

Dat zegt boeker Rob Trommelen tegen 1Limburg en De Limburger. De groep van zanger Axl Rose en gitarist Slash zou optreden op het Megalandterrein in Landgraaf, maar dat wordt het Evenemententerrein Weert Noord. Daar kan het podium blijven staan van het festival Bospop, dat plaatsvindt op 7, 8 en 9 juli.

De website van Mojo spreekt van ‘logistieke en productionele redenen’ als motivatie, maar het gaat om tegenvallende kaartverkoop. ,,We hadden ingezet op 50.000 à 60.000 verkochte kaartjes, dat is niet gebeurd’’, aldus Trommelen. ,,De kaartverkoop is niet goed genoeg om daar een heel terrein voor op te tuigen. In Weert staat het terrein van Bospop, dat is perfect voor zo’n 30.000 toeschouwers.’’

De hoop is dus dat er de komende maanden nog duizenden kaartjes worden verkocht. ,,Met zo’n 25.000 tot 30.000 verkochte kaartjes zijn we redelijk tevreden.’’ Het goedkoopste kaartje kost 100,80 euro. De boeker baalt dat het concert verplaatst moet worden, maar is blij dat het in Limburg blijft. ,,Een groot deel van de kaarten zal toch in Limburg verkocht zijn, dan kun je wel naar het GelreDome uitwijken (in Arnhem, red.), maar dan heeft dit toch mijn voorkeur.’’

Het is opvallend dat zo’n bekende rockband veel minder kaartjes weet te verkopen dan verwacht. Trommelen denkt dat de band te vroeg terugkomt naar Nederland. ,,Het is volgens mij de vierde comebacktour van Guns N’ Roses. Pas nog in Groningen (2022), en ze stonden twee keer in Nijmegen (2018)”, zegt hij. Daardoor is er mogelijk minder animo voor wederom een groot concert.

