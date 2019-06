Kaj Gorgels belooft: Temptation Island VIPS wordt schokkend

Het laatste seizoen viel niet erg in de smaak bij de kijkers. Wat is er nu anders?

,,Als je meedoet, moet je echt de verleiding aangaan. Niet als een huismus vroeg naar je nest gaan en zeggen: zo, weer een dag voorbij. Dit seizoen hebben ze dat veel beter begrepen. De stellen doen mee om echt iets aan elkaar te bewijzen. Dat maakt het veel leuker. Er wordt gefeest, goed contact gelegd, mensen negeren elkaar niet én ze gaan niet om negen uur ’s avonds naar bed.”



Het vorige seizoen wordt dus sowieso overtroffen?

,,Sterker nog, dit wordt een topseizoen. Dat kan ik je beloven. De koppels hebben allemaal hun eigen verhaallijn en iedereen doet mee op zijn of haar manier. Eigenlijk spelen zich bij iedereen wel dingen af waarvan je denkt: komt dit nog wel goed?!”



Wat gaan de mensen die niét kijken missen?

,,Er gebeuren echt heftige dingen. Het is niet een keer schokkend, maar gewoon meerdere keren. Ik kan natuurlijk niet zeggen wat de kijkers te wachten staat, maar ik weet zeker dat mensen hier over gaan praten.”



Kun je niet een heel klein tipje van de sluier oplichten?

,,Haha! Het enige dat ik kan zeggen is dat het dit jaar echt goede koppels zijn. De cliffhangers dit seizoen zijn ook van een ander niveau. Natuurlijk, de eerste aflevering begint rustig, maar je krijgt wel al direct het gevoel dat er iets staat te gebeuren. De verleiders en verleidsters zijn écht goed dit jaar en de kandidaten hebben zich opengesteld. Ik ben heel blij met de cast.”



Is er toevallig al iets bekend over een volgend seizoen?

,,Ik weet het niet. Bij mij in elk geval nog niet, maar ik zou het wel leuk vinden. En als ze me vragen om dat te presenteren, doe ik het gewoon weer.”