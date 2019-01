Kaj Gorgels nieuwe presentator Expeditie Robinson

,,Deelnemen aan het programma waar ik ik sinds kind al fan van ben, was al onwerkelijk en ik had nooit kunnen dromen dat ik het programma ooit zou mogen presenteren. Het is voor mij een enorme eer om Dennis Weening op te volgen, voor mij toch wel echt Mister Robinson. Ik ga er alles aan doen om dit zo waardig mogelijk te doen”, liet hij vanavond weten aan RTL Boulevard.

Werner van Es, programmadirecteur RTL 5 is erg te spreken over Gorgels. ,,Hij is een talent dat lef, humor en scherpzinnigheid combineert met de gave om een speciale band aan te gaan met zijn kijkers. Samen met zijn eigen ervaring bij Expeditie Robinson, gaat dit volgens mij een extra dimensie toevoegen voor het programma. We wensen hem en Nicolette alle succes.”

Sinds zijn overstap van de publieke omroep naar het commerciële RTL ging langere het gerucht dat Art Rooijakkers Expeditie Robinson zou gaan presenteren. Rooijakkers is wel een keer gevraagd voor de positie maar gaf eerder al aan dat hij graag nieuwe programma’s wilde maken bij RTL. Daar zou met het presenteren van Expeditie Robinson geen ruimte voor zijn.

Dennis Weening

De Haagse presentator Dennis Weening (41) moest na zeven seizoenen noodgedwongen weg bij met Expeditie Robinson omdat zijn werkgever RTL zijn contract niet verlengde. Weening heeft het nog steeds moeilijk met die beslissing. Waarom zijn contract niet werd verlengd, is onduidelijk. Volgens RTL was het ‘in het belang van Dennis Weening om hier niet verder op in te gaan’.

Weening, zo vertelde hij aan deze site, vond die uitspraak van RTL ‘hoogst merkwaardig en flauw’. ,,De zin insinueert of er iets meer aan de hand zou zijn. Of ik me tijdens de opnamen van Expeditie Robinson op de een of andere manier zou hebben misdragen. Geloof me: daarvan is absoluut geen sprake.” Dan, schertsend: ,,Ik heb echt niks in de bosjes van een onbewoond eiland gedaan.”

RTL5-programmadirecteur Werner van EsVan Es ging vanavond in op alle ophef die ontstond na het gedwongen vertrek van Dennis Weening. ,,Er is veel te doen geweest rond het vertrek van Dennis. Dat vinden wij heel jammer. We hebben in de communicatie fouten gemaakt, die voor onnodige ruis en speculatie hebben gezorgd.”