Kaj Gorgels wil Expeditie Robinson presenteren

Gorgels tekende dit jaar een contract met RTL presenteerde onder meer SOS: Mijn vakantie is een hel voor RTL5 en Temptation Island VIPS voor Videoland. Die laatste krijt waarschijnlijk een vervolg. ,,Dat heeft krankzinnig goed gescoord. Verder lijkt het me leuk om een programma in de trant van Je zal het maar hebben te presenteren. En ik hoop nog een aantal stevige programma's te maken voor Videoland", zegt de 28-jarige Gorgels deze week in Viva.

Hij werd bekend door zijn YouTubekanaal Kaj's Typetjes, dat hij tijdens zijn studie journalistiek begon. ,,Kaj’s typetjes is echt een uit de hand gelopen grap. Als ik me tussen mijn studie door verveelde, plaatste ik filmpjes op Facebook voor mijn vrienden. Toen ik die pagina openbaar maakte, had ik binnen een week 7000 volgers. Er kwamen er steeds meer bij, maar Facebook levert geen inkomsten op”, vertelt hij.

Ongemakkelijk

Wildvreemde mensen begonnen hem aan te spreken, ook in de Nespressozaak in de Bijenkorf, waar hij een bijbaantje had. ,,Eigenlijk vond ik het ongemakkelijk om daar te staan, maar ik kon niks met die bekendheid; het leverde me geen euro op. Tot ik benaderd werd door mijn huidige management, waarmee ik een plan maakte. Vanaf dat moment kreeg ik steeds meer opdrachten en begon ik geld te verdienen.”