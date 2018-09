Kylie Jenner (21) eet voor het eerst melk bij cornflakes: 'Dit verandert alles'

Video Kijkers enthousi­ast over 'ontdekking' Caro Emerald in The Talent Project

10:01 De nieuwe RTL 4-talentenjacht The Talent Project is gisteravond van start gegaan met bijna 1,1 miljoen kijkers. Het programma past in de traditie van Idols, X-Factor en The voice of Holland, maar de opzet is helemaal anders. In plaats van kritische en (soms) spijkerharde juryleden of coaches, zagen de kijkers nu drie zeer behulpzame juryleden. Vooral Caro Emerald maakte indruk.