Kalvijn erkent dat Avastars 'mislukt' is en Hardwell begint ochtend op bijzondere manier

Jansma 'debuteert' op Veronica om dubbele presenta­tie­klus Genee

Kees Jansma heeft donderdag noodgedwongen zijn ‘debuut’ als presentator gemaakt op Veronica. In de rust van de voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en AZ in de Conference League praatte hij de analyse aan elkaar omdat Wilfred Genee was vertrokken om een studio verder het SBS6-programma Vandaag Inside te presenteren.