Kamer worstelt met eventuele terugkeer Gouden Koets door omstreden slavernijbeeltenis

Koper van Château Meiland haakt af, kasteel staat weer te koop voor miljoen euro

13 juni Pijnlijk nieuws voor de familie Meiland. De investeerder die hun kasteel in Frankrijk wilde kopen, heeft zich teruggetrokken uit de deal. Daardoor staat het bekende château opnieuw te koop. Wie geïnteresseerd is, moet wel diep in de buidel tasten, want de familie vraagt er bijna een miljoen euro voor.