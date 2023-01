Kamp-Hazes helemaal klaar met ‘spionnen’ van Coldeweijer: ‘Ze houden er een eigen agenda op na’

met videoGaat Yvonne Coldeweijer een grens over met haar onthullende juice over Rachel Hazes, of heeft de bekendste weduwe van het land alle negatieve roddels en kwaadsprekerij aan zichzelf te danken? In de rechtbank in Amsterdam gingen de advocaten van de kemphanen er vanmiddag met gestrekt been in.

Het contrast kan bijna niet groter. Terwijl Rachel Hazes (52), met gebogen hoofd en zonnebril op de neus, zich vakkundig naar buiten wurmt en met haar paraplu de verslaggevers op afstand houdt, komt haar aartsrivaal Yvonne Coldeweijer (36) met pretoogjes de zaal uit. Hazes zit al lang en breed in de auto naar Mijdrecht en wil deze zaak het liefst zo snel mogelijk vergeten. Coldeweijer staat na afloop nog tal van tv-ploegen te woord. ,,Natuurlijk ga ik door’’, zegt ze over haar spraakmakende kanaal Life Of Yvonne.

Dat kanaal, op Instagram goed voor ruim 680.000 volgers, is de familie Hazes al maanden een doorn in het oog. Moeder Rachel is de ‘stortvloed aan onwaarheden en grove beledigingen’ spuugzat en vindt dat de rechter een keer moet ingrijpen. Directe aanleiding voor het door haar aangespannen kort geding is het uitlekken van een persoonlijke brief van Hazes’ zoon André, gericht aan diens ex-vriendin Sarah van Soelen.

Coldeweijer stelt dat zij die brief, die zij voor de ogen van 130.000 kijkers integraal heeft voorgelezen, ongevraagd bezorgd heeft gekregen. Zij stelt dat Rachel Hazes deze om haar moverende redenen naar haar heeft gelekt. Na een sommatie uit het kamp-Hazes haalde Coldeweijer de video vorig jaar november offline. Om die een maand later weer online te zetten, omdat de beweringen die erin worden gedaan geheel zouden kloppen. ,,Met het brengen van onwaarheden heeft mijn kanaal geen enkel bestaansrecht’’, zegt Coldeweijer daar zelf over.

Spionnen

Ze beschikt naar eigen zeggen over twee ‘betrouwbare spionnen’ die, diep geïnfiltreerd in de Hazes-clan, voortdurend voor verse roddels zorgen. Dat heeft in de afgelopen maanden tot diverse onthullende verhalen geleid, waarvan later in de meeste gevallen bleek dat ze een kern van waarheid bevatten. Jaap Versteeg, de advocaat van Hazes, heeft geen goed woord over voor deze ‘vermeende spionnen’. ,,Ze houden er een eigen agenda op na en zijn er slechts op uit Hazes in een kwaad daglicht te stellen’’, zegt hij in zijn pleidooi.

Aan de betrouwbaarheid van de twee geheime informanten wordt bovendien sterk getwijfeld. Volgens Versteeg suggereert Coldeweijer in haar video’s dat Rachel Hazes en zoon André geen contact meer met elkaar zouden hebben. Coldeweijer stelt dat dit door het uitlekken van de brief komt. Dit wordt vanuit het kamp-Hazes stellig ontkend. ,,Het lekken van de brief is niet de aanleiding dat er minder contact is tussen Rachel en haar zoon. Dat komt door een voorval enkele weken vóór het lek.’’ In de afgelopen weken is er appcontact geweest tussen moeder en zoon, aldus Versteeg.

Het behandelen van het lek wordt in de twee uur durende zitting eigenlijk overschaduwd door misschien wel het belangrijkste element in deze zaak: het recht op (on)fatsoen. De afgelopen maanden heeft Coldeweijer Rachel Hazes regelmatig aan de schandpaal genageld in haar vlogs. De juicevlogger schroomt niet om in haar producties beledigende teksten als ‘narcistisch mens’, ‘bloedzuiger’, ‘knettergek’ en ‘overgevoelige heks’ te gebruiken. ‘Intens kwetsend en onnodig grievend’, aldus de advocaat. In aanloop naar het kort geding kwam daar nog ‘gecremeerde kroket’ bij.

Cabaret

Op dat laatste reageert team-Coldeweijer zeer verbaasd. ,,Ik schaam me oprecht dat we het in de rechtbank over de betekenis van ‘gecremeerde kroket’ moeten gaan hebben’’, zegt de juicevlogger. Volgens haar advocaat moet Hazes het allemaal niet zo serieus nemen. ,,Het is een vorm van amusement en satire, die niet door Coldeweijer maar door het publiek bedacht is. Je moet het met een korrel zout nemen. Coldeweijer levert nu eenmaal een soort cabaret rond het brengen van haar juice.’’

Dat juicekanalen een mate van vrijheid moeten krijgen, omdat ze een maatschappelijk belang dienen, vindt de advocaat van Hazes de grootste flauwekul. ,,Het gaat hier niet over relevante misstanden, maar over buitengewoon persoonlijke kwesties waarin intieme details worden gedeeld. Er wordt een enorme hoeveelheid negativiteit over mevrouw Hazes gestrooid. Er deugt in de wereld van Coldeweijer niets aan haar. Het is zogenaamd één groot drama. Dat is kwalijk en onjuist en het zegt veel over het kamp waar deze uitingen vandaan komen. In de wereld van Coldeweijer is zij de fee en Hazes de heks.’’ Er zit volgens de raadsman ‘een grens aan het toelaatbare’ en daar gaat Coldeweijer, die zich afficheert als ‘doctorandus in de Hazologie’, telkens overheen.

Volgens de advocaat van Coldeweijer moet Rachel Hazes vooral haar eigen rol in deze langslepende affaire tegen het licht houden. ,,Binnen de familie heeft men moeite met wat mevrouw Hazes openlijk verkondigt. Bij het verdedigen van haar eigen belangen neemt ze een loopje met de waarheid en schuwt ze niet om het geschiedenisboekje compleet te herschrijven.’’ De raadsman verwijst naar een item in Beste zangers, waarin dochter Roxeanne vertelde over de ‘traumatische’ periode na de dood van haar vader, de beroemde volkszanger André Hazes senior. Haar moeder zou maandenlang afwezig zijn geweest, op momenten dat zij haar het hardst nodig had.

Reputatie

Dat Rachel Hazes alsmaar negatief in het nieuws komt door juice van Coldeweijer, is vooral haar eigen schuld, bepleit de advocaat. ,,Hazes had vóór het verschijnen van de video’s al een bedenkelijke reputatie bij het publiek. De reacties die zij beschrijft, zijn het gevolg van haar eigen handelen. Alles schetst een beeld van een moeder die decennialang voor controverses zorgt. Dat is de omstandigheid die hier moet worden meegewogen.’’ Van het schenden van de privacy van Hazes is volgens de raadsman van Coldeweijer dan ook geen sprake. ,,Ze blijft zelf de gemoederen bezighouden. Ze schuwt niet de publiciteit in negatieve zin op te zoeken.’’

Dat geeft Coldeweijer nog niet het recht om ongecontroleerd alles in de ether te slingeren, vindt Hazes. Zij verwijt Coldeweijer dat zij geen wederhoor pleegt. ,,Er bestaat geen recht op hoor en wederhoor als het weinig toevoegt’’, zegt de advocaat van Coldeweijer daarover. ,,Hazes zou het toch wel ontkennen. Daarom is wederhoor in dezen volstrekt onzinnig. Het publiek verwacht van het brengen van juice niet dat er hoor en wederhoor wordt toegepast.’’

Coldeweijer komt er volgens de advocaat van Hazes ‘heel makkelijk mee weg’ door achteraf te zeggen dat je het allemaal maar ‘met een korreltje zout moet nemen’. ,,Het zijn nogal wat beschuldigingen. Onacceptabel als je het mij vraagt.’’

Hazes, die de hele zitting geen blik heeft gewisseld met Coldeweijer, haalt in haar slotwoord hard uit naar haar rivaal. ,,Wat mevrouw Coldeweijer doet, kan echt niet. De waarheid moet boven tafel komen.’’ Ook Coldeweijer stelt aan het einde van de zitting dat voor haar niets belangrijker is dan de waarheid. ,,Als ik onwaarheden zou brengen, zou ik geen enkel bestaansrecht hebben.’’ Ze voegt daaraan toe dat ze ‘met volle overtuiging’ achter haar juice zal blijven staan.

De rechter doet op 23 januari uitspraak.

Volledig scherm Vlogger Yvonne Coldeweijer verlaat de rechtbank © ANP

