‘Kanye sprak in geheim met Trump-adviseur Jared Kushner’

De ontmoeting vond plaats in Colorado, waar Kushner samen met zijn vrouw Ivanka Trump op reis was. Kanye was in de buurt met zijn gezin aan het kamperen en verliet zijn familie speciaal om Kushner en diens vrouw te zien.



De rapper bevestigde de ontmoeting min of meer via Twitter door te schrijven: ‘Ik ben bereid een interview met The New York Times te doen over mijn ontmoeting met Jared.’ Volgens Kanye was het boek PowerNomics van Dr. Claude Anderson het onderwerp van gesprek.

De krant betwijfelt dat en vraagt zich af wat Kanyes echte bedoelingen zijn bij zijn ambitie om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Volgens de krant zou hij mogelijk alleen een poging doen om stemmen bij Trumps rivaal Joe Biden weg te kapen.



Kanye is er inmiddels in geslaagd met zijn Birthday Party op de kieslijsten te komen in Colorado, Vermont en Oklahoma. De rapper is nog bezig met andere staten, hoewel hij al diverse deadlines miste. In Illinois is hij geweigerd omdat handtekeningen die Kanyes team verzamelden ongeldig zijn.