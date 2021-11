Kanye vraagt Gods hulp om Kim Kardashian terug te krijgen, zij heeft lol met een ander

Dua Lipa mag dan niet uit Amerika komen, ze is met Thanksgiving duidelijk wel erg dankbaar voor haar mooie leven.

Steeds is er die drank, in halve liters van de Aldi. En drugs, veel drugs

Van de bravoure van Ali B was ineens niks meer over

David Beckham is op zijn 46ste nog altijd een stoere motormuis, maar er gaat tegenwoordig wel een dekentje mee op het stuur.

Bindi , de dochter van wijlen krokodillenjager Steve Irwin, laat het geheel aan haar eigen kleine of zij ook iets met reptielen wil gaan doen.

De Britse Jamie Oliver heeft zijn vrije tijd in de lockdowns aangegrepen om Duits te leren. De samenleving is duidelijk iets te vroeg van het slot gegaan.

Amerikanen als actrice Addison Rae denken bij het zien van de pittoreske huisjes vaak dat alles leuk is in Engeland. Tot ze het lokale weer meemaken.

Menig fan krijgt een flauwte als Billie Eilish sexy foto’s deelt, maar voor wie dat niet heeft, laat ze hier even zien wat je dan ongeveer ervaart.

Carrie Preston maakte zich onsterfelijk met haar rol van Elsbeth Tascioni in The Good Wife, de advocaat die ieders hoofd eraf hakte. In het echt doet ze dat liever bij pluimvee.