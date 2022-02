Kanye West deelt smsjes van ex Kim Kardashian op Instagram en stuurt haar een truck vol rozen

Rapper Ye West, voorheen bekend als Kanye, gooit alles in de strijd om zijn ex-vrouw Kim Kardashian terug te krijgen, ook al heeft zij een nieuwe relatie. Op Valentijnsdag stuurde hij haar een zwarte pick-up truck vol rozen, uren nadat hij boze berichtjes de wereld in had geslingerd over Kardashians nieuwe vriend Pete Davidson.

Zondag nog deelde West (44) tien berichten over Kardashians nieuwe vlam Davidson, waarin hij de comedian uitschold en vage geruchten over het Saturday Night Live-gezicht deelde. Zijn ex sms’te hem daarover en zei: ‘Je creëert een gevaarlijke en enge situatie. Als iemand Pete iets aandoet, is het jouw schuld.’ De rapper verwijderde daarop de berichten, maar deelde vervolgens Kardashians sms, en schreef daarbij: ‘Op verzoek van mijn vrouw, kan niemand Skete iets fysieks aandoen. Ik ga de situatie zelf oplossen.’

Hoewel dat ook als een bedreiging kan klinken, vatte Kardashian het positiever op en bedankte ze haar aanstaande ex-man. Toen ze zag dat hij de berichten op Instagram had gedeeld, stuurde ze hem een nieuwe sms met de vraag waarom hij hun gesprekken niet privé kon houden. ‘Omdat ik een sms kreeg van mijn favoriete persoon in de hele wereld. Ik ben je grootste fan. Waarom zou ik dat niet met iedereen delen?’ antwoordde hij daarop. De berichten zijn nu allemaal verwijderd.

Rozen

Intussen heeft Ye een truck vol met rozen naar zijn ex gestuurd. Een zwarte pick-up met daarop de tekst ‘my vision is krystal klear’ - ‘mijn visie is kristalhelder’ - is volgens TMZ op weg naar het huis van Kardashian.

Kim en Ye liggen nu een jaar in scheiding. De rapper heeft na een zevenjarig huwelijk met Kardashian een kortstondige relatie gehad met actrice Julia Fox. Deze relatie liep echter voorafgaand aan Valentijnsdag op de klippen. Kardashian daarentegen heeft volgens bronnen haar valentijnsweekend doorgebracht met haar nieuwe liefde Pete Davidson. De twee werden dit weekend in een Italiaans restaurant in New York gespot.

Het voormalige koppel heeft vier kinderen: dochters North (8) en Chicago (4) en zoons Saint (6) en Psalm (4).

