Kanye West denkt Biden te kunnen verslaan

Daarmee doelt Kanye op het fenomeen write-ins. In de Verenigde Staten is dat in een aantal staten mogelijk en daarvan wil de artiest gebruik maken. Vooral omdat hij de deadline voor inschrijvingen in veel staten heeft gemist.

Kort nadat West over de presidentsverkiezingen twitterde, kwam hij ook nog met een speciale tweet voor zijn vrouw Kim Kardashian. ,,Kim, ik wil even zeggen dat ik weet dat ik je pijn heb gedaan", schrijft hij. ,,Vergeef me." Verder bedankt hij Kim omdat ze er altijd voor hem is. West beschuldigde zijn vrouw er onlangs op Twitter van dat ze heeft geprobeerd hem op te laten sluiten. Kardashian kwam hierop met een verklaring naar buiten waarin ze uitlegde hoe moeilijk het is om voor een geliefde en familieleden van iemand met een bipolaire stoornis te zorgen als het niet goed met deze persoon gaat. West is sinds een paar jaar open over zijn diagnose. Hij vertelde onder meer over zijn mentale problemen in het de Netflix-talkshow van David Letterman.