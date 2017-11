Kanye West na een jaar afwezigheid terug op het podium

Catwoman Jocelyn opgepakt na vechtpartij om gebroken bord

17:20 De Amerikaanse socialite Jocelyn Wildenstein (77), die bekend staat om haar extravagante operaties, is samen met haar vriend Lloyd Klein (50) gearresteerd na een vechtpartij in huis. De twee kregen ruzie nadat een bord in de oven brak, waardoor er woorden ontstonden en het stel elkaar in de haren vloog.