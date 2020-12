Kanye West op vierdaagse in Antwerpen om te werken aan nieuwe Nike schoenen

VIDEO DI-RECT met Soldier On hoogste nieuwe binnenko­mer in Top 2000

17 december DI-RECT is met Soldier On dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000. De hit van de Haagse rockers maakt op het randje van de top 10 zijn debuut en komt binnen op plaats 12. Het levert de band een Top 2000 Award op, zo werd vanmiddag bekend in de radioshow De Wild in de Middag.