Karsu blaast kijkers en collega's omver in Beste Zangers: ‘Ik wist niet dat ze zó goed was’

Felle kritiek op Nicki Minaj om tweet over impotentie door coronavac­cin

16 september De gezondheidsminister van Trinidad en Tobago veegt de vloer aan met een tweet die rapper Nicki Minaj eerder deze week verstuurde. Minaj zei via via iemand te kennen die opgezwollen testikels had gekregen van het coronavaccin en daardoor impotent was geraakt. Complete nonsens, zegt minister Terrence Dyalsingh. ,,Aan deze valse claim hebben we onnodig tijd gespendeerd.”