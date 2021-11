Kassa-gezicht Amber emotioneel over vader die na zes maanden vertrok: ‘Heel lang boos geweest’

Kassa -presentatrice Amber Kortzorg (30) heeft in haar jeugd vaak gedacht dat haar vader niet van haar hield. De man vertrok bij zijn gezin toen ze pas een halfjaar oud was, tot groot onbegrip van Amber. Inmiddels weet ze dat hij psychisch niet in orde is en er zelf niets aan kon doen, vertelde ze vanavond in De geknipte gast . Desalniettemin voelt ze de gevolgen nog altijd. ,,Ik ben heel lang heel boos geweest.’’

,,Ik ging om de verkeerde redenen liefde aan, ik zócht liefde’’, zei Amber tegen presentator Özcan Akyol, die vroeg waarom ze vrij veel relaties heeft gehad in haar leven. ,,Ik zocht bevestiging van de wereld, van buitenaf.’’

Dat kwam door de relatie met haar Surinaamse vader. Die vertrok zes maanden na haar geboorte en was de jaren daarna slechts sporadisch in haar leven. ,,Ik denk dat dat vertrouwen in een ander, dat jij goed genoeg bent, wel geschaad is, [omdat] iemand constant wegloopt in je leven’’, aldus Amber.

Quote Ik dacht: misschien kan ik toch in zijn ogen een ‘goed genoege’ dochter zijn om van mij te houden Amber Kortzorg

Ze kreeg het gevoel dat haar vader niet van haar hield. ,,Als je vader er soms vijf jaar niet is in je leven, denk je: dan ben ik misschien niet belangrijk genoeg.’’ Elke keer als ze hem zag, kwam het vertrouwen even terug. ,,Dan dacht ik: misschien kan ik toch in zijn ogen een ‘goed genoege’ dochter zijn om van mij te houden. Maar dat vertrouwen werd elke keer gebroken.’’

Inmiddels weet ze dat haar vader niet zomaar vertrok. ,,Er heerst een heel groot taboe op mensen met een psychische beperking, en dat heeft mijn vader. Ik zag dat nooit toen ik klein was, dat mijn vader vooral doordat hij ziek is, geen vader heeft kunnen zijn voor mij. Nu kan ik dat beter scheiden van elkaar.’’

Volledig scherm Amber Kortzorg in De geknipte gast. © NPO

Trots kijken naar Kassa

Voorheen was ze ‘heel lang heel boos’. ,,Ik kon me niet voorstellen waarom je vertrekt uit het leven van een kind, ook je enige kind, en dat je kiest voor jezelf. Ik word er emotioneel van. Ik besef nu dat hij niet anders gekund heeft en dat hij het juist ook deed voor mij en mijn moeder, ter bescherming. Dat hij zoiets had van: ik ga niet mijn shit bij jullie leggen, ik ga voor mezelf zorgen, doen jullie dat dan ook.’’

Tegenwoordig is de band met haar vader goed. Ook als hij weg was, dacht hij elke dag aan haar, weet ze nu. Hij kijkt elke week trouw op zijn laptop in Suriname naar Kassa. ,,Hij zegt dat hij trots op me is, het heeft ons wel dichterbij elkaar gebracht dat ik elke week op tv ben.’’

Quote Ik besef nu dat hij niet anders gekund heeft en dat hij het juist ook deed voor mij en mijn moeder Amber Kortzorg

Desalniettemin voelt ze de gevolgen van haar jeugd nog altijd. Kortzorg heeft een witte moeder en kreeg tijdens haar jonge jaren door de afwezigheid van haar vader vrijwel niks mee van haar Surinaamse achtergrond. Haar voorouders hebben nog op de plantages gewerkt in Suriname. ,,Ik mis een stukje van de puzzel van mijn eigen identiteit’’, zei Amber.

En ze was lang onzeker; of ze er wel ‘mocht zijn’ en ‘leuk genoeg’ was. Ook in haar huidige relatie, hoe goed die ook is, laat ze haar vriend niet helemaal toe in haar leven. ,,Dat kost moeite, durven te vertrouwen dat iemand niet bij je weggaat.’’

