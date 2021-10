Kassa wint kijkcijferstrijd van de zaterdagavond

Maxime Meiland reageert op ‘plagiaat’-beschuldi­ging webshop: ‘Ik heb geen originele kleding­lijn’

9 oktober Maxime Meiland is niet alleen druk bezig met haar pasgeboren dochtertje, de blondine heeft ook een eigen webshop gelanceerd. De site genaamd ‘Villa Vito’ verkoopt kinderkleding voor kleintjes. Na de lancering kreeg de Meiland-telg beschuldigingen van plagiaat over haar heen. Op Instagram laat ze weten hoe de vork in de steel zit.