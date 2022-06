Kasteelvrouwe Emmy trapt af met ruim 1,2 miljoen kijkers

Postma werd drie jaar geleden gevolgd door de camera’s van Ik Vertrek en heeft nu een eigen serie: Kasteelvrouwe Emmy. Ze gaf haar baan als verpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis op voor een nieuw leven in Frankrijk en kocht in 2018 een vervallen chateau. Het plan? Omtoveren tot chambres d’hôtes. Hoewel haar man Rutger het aanvankelijk niet zag zitten om in Frankrijk te aarden, heeft Postma hem inmiddels zo ver gekregen dat ook hij zijn koffers heeft gepakt en te zien is in de serie.