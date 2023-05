Kate knuffelt meisje dat moet huilen als ze prinses ziet, publiek smelt

Het paar verscheen onaangekondigd in de buurt van Windsor Castle, waar later op de dag het kroningsconcert plaatsvindt. De prins en prinses werden volgens lokale media ‘bestormd’ en die woordkeuze is niet overdreven: honderden mensen verzamelden zich rond William en Kate om hen de hand te schudden, met ze te praten en op de foto te gaan. Hoewel de situatie beveiligers nerveus zal hebben gemaakt, verliep alles gemoedelijk.

Een meisje langs de route vond het erg spannend om de wereldberoemde prinses te ontmoeten en moest een beetje huilen toen Kate voor haar neus hurkte. ,,Wil je een knuffel?’’ zou Kate volgens Daily Mail hebben gezegd. Het meisje knikte, waarop de prinses haar stevig beetpakte. De menigte om hen heen liet een luid ‘ahhh’ horen van vertedering. De knuffel hielp overigens niet, want het meisje moest alleen maar harder huilen:

Prins William geeft zondagavond een toespraak bij het grote concert ter ere van koning Charles en koningin Camilla bij Windsor Castle. Voor het oog van twintigduizend man publiek ter plaatse en tientallen miljoenen tv-kijkers treden artiesten als Katy Parry, Lionel Richie en Take That op. De show is vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd te volgen op BBC One.

Katy en Lionel waren zaterdag ook aanwezig bij de kroning in Londen. Perry ging het internet over omdat ze haar stoel in Westminster Abbey niet kon vinden, Richie kwam in het nieuws omdat hij een boekje open deed over zijn vriendschap met koning Charles. De vorst zou nogal jaloers zijn op het gladde gelaat van de zanger, die slechts een jaartje jonger is dan hij.

Niet van de partij zondag is prins Harry. Die vloog naar verluidt een uur na de kroning al terug naar Amerika om bij zijn vrouw Meghan, dochter Lilibet en jarig zoontje Archie (4) te zijn.

