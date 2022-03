Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity’s van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De kinderen van actrice Anne Hathaway hebben het een middag zonder Twister-mat moeten stellen, maar dat was het duidelijk waard.

De gemiddelde leeftijd bij concerten van Jessie J is 95 jaar, maar dat komt vooral door één fan.

Aan de bril van Kim Kardashian te zien laat haar nieuwe vriend Pete Davidson na het brandmerk met haar naam ook nog een lasser een eerbetoon aanbrengen.

Het is erg ouderwets om te denken dat gezichtscrème alleen voor vrouwen is. Dat is alsof je zegt dat toilettassen alleen voor toiletspullen zijn, weet ook Robert Downey Jr.

In de bakkersgemeenschap en onder rijmliefhebbers noemen ze deze taart ook wel de Bella Hadid-schnitt.

Zangeres Charli XCX krijgt geweldige reacties op haar nieuwe album. Sinds deze crash ziet ze soms zelfs twintigsterrenrecensies.

Vladimir Poetin staat niet per se bekend om zijn gevoel voor humor, maar Rebel Wilson waagt het erop bij de uitreiking van Britse filmprijzen.

De gezichtsuitdrukking van Camila Cabello is toevallig precies dezelfde als die van de BBC-directie toen ze haar blote borst liet zien in het meest preutse programma van Engeland.

Over borsten gesproken, bij de bekende anti-tepelafdeling van Instagram hebben ze drie kwartier in een zakje geademd nadat comedian Amy Schumer dit filmpje had gedeeld.

Billie Eilish ging met een zwart-groene pruik over de rode loper toen ze net haar haren had geblondeerd en niemand die het merkte. Daar komt niet iedereen mee weg, merkt Little Britain-ster David Walliams.

Mensen denken weleens dat Dwayne ‘The Rock’ Johnson pure diesel drinkt om in vorm te blijven, maar dat valt mee. Hij ontbijt slechts met steaks, eieren, vijf broodjes pindakaas met jam, een kom havermout en een halve liter energydrank.

St. Patrick’s Day is sinds gisteren de favoriete feestdag bij fans van model Kate Upton, maar dat heeft met de Ierse cultuur weinig te maken.

