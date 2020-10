Kathleen Aerts over reünie K3: ‘Binnenkort komen Karen en Kristel bij mij logeren’

Kathleen woont intussen al vijf jaar in Zuid-Afrika. Tijdens The Masked Singer vrijdagavond verklapte Karen dat ze al die tijd eigenlijk geen contact had met ‘de blonde van K3'. ,,Sinds het einde van K3 heb ik haar amper gesproken. Af en toe eens een kort berichtje, maar meer niet.” Er viel dus heel wat bij te praten toen Kathleen van onder he masker tevoorschijn kwam.

,,Het was heel emotioneel”, zegt Kathleen. ,,We hebben over alles gepraat, want we moesten natuurlijk een paar jaar inhalen. Rond half 2 ‘s morgens heeft de restauranthouder ons vriendelijk verzocht het restaurant te verlaten. We geraakten niet uitgepraat.” Gelukkig voor de dames zijn de opnames van The Masked Singer al een tijdje geleden afgerond en mochten ze elkaar nog knuffelen. ,,We hebben afgesproken dat ze zodra de coronacrisis achter de rug is, maar eens bij mij thuis op bezoek moeten komen. En dan moeten ze maar eens twee weken blijven om alles in te halen.”