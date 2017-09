Kathryn Bigelow: Racisme bij bepaalde politiekorpsen onuitroeibaar

De film Detroit speelt zich af tijdens de rassenrellen in 1967. In de autostad heerst een nerveuze sfeer, bijna een staat van beleg. Een groep politiemannen dringt in dit tumult een motel binnen vanwaaruit geschoten zou zijn. Zij arresteren en ondervragen een groep zwarte jongeren en twee blanke meisjes. Drie van de jongens worden gedood, volgens het politierapport omdat zij zich agressief gedroegen. Tijdens het proces worden de verdachte agenten vrijgesproken.



,,Toen ik dit verhaal, dat ik eerlijk gezegd niet kende, las, was ik verbijsterd’’, vertelt Bigelow in Londen. ,,Er is in vijftig jaar kennelijk niets veranderd in de Amerikaanse samenleving. Nog steeds worden blanke agenten in Amerika vrijgesproken na het doodschieten van zwarte verdachten. Zoals onlangs in Missouri.’’



Om het verhaal van Detroit zo helder mogelijk te vertellen koos Bigelow, die in haar carrière nooit controversiële onderwerpen uit de weg is gegaan, voor een aanpak waarbij documentaireachtige beelden dominant zijn. De kijkers zitten midden in de actie en voelen de paniek van de betrokkenen tot in hun vezels.



Het is een methode die Bigelow in haar twee vorige films – The Hurt Locker en Zero Dark Thirty (over de aanhouding van Osama bin Laden) – ook hanteerde. Met enige goede wil kunnen deze drie films als een kritische trilogie over de handel en wandel van de Amerikaanse overheid worden beschouwd.



Bigelow: ,,De inhoud bepaalt altijd de vorm van mijn films. In Detroit wilde ik de kijker eerst kennis laten maken met de toen heersende chaos en angst in de straten, maar ook met de persoonlijke omstandigheden van de jongeren die later worden gearresteerd. Daarom zitten in de film ook enkele bandleden van de groep The Dramatics die op het punt van doorbreken staat. De avond in dat motel zet hun hele toekomst op het spel.’’