Katja bakt aan IJsselmeerkust en Borsato's twintig jaar getrouwd

Marco Borsato en zijn echtgenote Leontine staan vandaag uitvoerig stil bij het romantische feit dat ze twintig jaar geleden in Venetië in het huwelijksbootje stapten. Ook gaan de tortelduifjes nog even in op de afgelopen twee decennia vol hoogte- en dieptepunten. ,,Daar zijn we doorheen gekomen door onze onmetelijke liefde'', benadrukt het stel.

Vandaan ben ik 20 jaar getrouwd met de meest bijzondere vrouw die ik in mijn leven heb ontmoet. Met deze prachtvrouw heb ik samen drie geweldige kinderen. We hebben mooie momenten gedeeld en verzameld, zijn samen ook door moeilijke momenten heen gekomen door onze onmetelijke liefde voor elkaar! Lieve Leontine... per sempre e sempre! Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 21 May 2018 om 21:24 PDT

Vandaag 20 jaar getrouwd met jou @borsato ❤️ Meer dan ooit besef ik dat het huwelijk meer is dan een belofte; het is een verbond. Een verbond gaat veel dieper, het maakt ons bondgenoten die samen één zijn. Die verbinding en verdieping maakt het zo bijzonder. We zijn een team in voor- en ook juist in tegenspoed. 20 jaar geleden gaf ik jou mijn hand én mijn hart, ik hou van jou per sempre e sempre ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@leontineborsato) op 21 May 2018 om 22:47 PDT

Jon Karthaus, de echtgenoot van actrice Carolien Spoor, toont zijn volgers met een wat droevige blik in de ogen dat hij last heeft van slaaptekort. De 'boosdoener' is waarschijnlijk hun vorig jaar geboren zoontje.

Zo ziet slaaptekort er ongeveer uit. Een foto die is geplaatst door null (@jonkarthaus) op 22 May 2018 om 4:07 PDT

Douwe Bob en zijn schoothondje hebben zich vandaag, wijdbeens liggend op een trottoir, gebogen over een lastig wiskundig vraagstuk.

Douwe: Tams, wat is jou kijk op de Fibonacci reeks? Tammy: Ik geloof dat het universum inderdaad wiskundig te onderleggen is. Douwe: hmmm... Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 22 May 2018 om 4:54 PDT

Actrice Gabi Blaaser is bijna niet weg te slaan uit de sportschool waar ze al tijden, en zo te zien met succes, zwoegt om een killerbody te krijgen.

Progressie💪🏼Vandaag is het dag 51 van mijn pbp. Ik ben vooral strakker en sterker geworden. Zwaar trainen en goed eten!! Wat zijn jullie goals? Zie ik jullie in de gym? Een foto die is geplaatst door null (@gabiblaaser) op 22 May 2018 om 2:42 PDT

André Hazes en zijn vriendin Monique Westenberg zijn na een korte en geslaagde relatielijmvakantie in Mexico weer terug in Nederland en daar liep de zanger Mathieu, de broer van Monique, weer eens tegen het lijf. Monique maakte een foto van het weerzien en oordeelt dat het in dit geval om 'knappe' mannen gaat.

Knap.com 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 21 May 2018 om 23:08 PDT

Katja Schuurman genoot gisteren op een wat armoedig steigertje aan het IJsselmeer met volle teugen van de zon.

‘Uit in eigen land’: chillen op een steigertje aan het IJsselmeer 👙🐟🌞#katjawashier #travel #home Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 21 May 2018 om 10:25 PDT

Berget Lewis en haar tweelingbroer Alvin (de vriend van Trijntje Oosterhuis) waren vanmorgen in de Radio 538-studio waar de zangeres haar nieuwe single Confident aan het promoten was.

538 nu. Oh oh Een foto die is geplaatst door null (@shadoseeka) op 21 May 2018 om 23:44 PDT

Actrice Pip Pellens baalt omdat ze ondanks het mooie weer toch snipverkouden werd. Haar gevoel op dit moment: 'blèh'.

Ate a lot. Sat in the sun. Had some good talks. Got a cold. Feeling blehh! ✨ Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 21 May 2018 om 23:01 PDT

Dieetgoeroe Sonja Bakker legt met een bloemig theekopje in de hand uit dat tijdens het afvallen maximaal drie koppen koffie per dag zijn toegestaan.

Altijd leuk die terug in de tijdfoto's. Zoals deze van zanger Tim Douwsma die en passant zijn jarige moeder feliciteert.

Happy birthday mom 😃🎈🎁 Love u Forever! Ook al ben ik Er vandaag niet,ik maak het goed!😘 Een foto die is geplaatst door null (@timdouwsma) op 21 May 2018 om 22:42 PDT

Herald Adolfs, de aanstaande man van Carlo Boszhard, stuitte in Hollywood op een knalroze busje en dat kennelijk bijzondere moment moest natuurlijk op de gevoelige plaat worden vastgelegd.

When live gives you a free ride. Hop on! #instaspoof #tegelspreukjes #hollywood Een foto die is geplaatst door null (@makingherrie) op 21 May 2018 om 16:48 PDT

Samantha de Jong (Barbie) benadrukt het nog maar eens keer. Zij, zoon Milano en dochter Angelina, moeten voor altijd samen blijven. De kinderen wonen regelmatig een tijdje in Spanje waar haar ex-man Michael van der Plas een nieuw bestaan aan het opbouwen is.

Wat bij elkaar hoort zal bij elkaar blijven ✌♥️ Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 21 May 2018 om 13:22 PDT

Koningshuisexpert Marc van der Linden analyseerde nog eens goed de officiële huwelijksfoto's van Harry en Meghan en ontdekte dat koningin Elizabeth tijdens de fotosessie op een wel heel gewoon stoeltje zat.

How did the Duchess of Cambridge and her son end up on far more regal looking chairs than HM the Queen? #thronegate #weddingharryandmeghan #officialphotographer @kensingtonroyal Een foto die is geplaatst door null (@marcvanderlindenm) op 21 May 2018 om 15:01 PDT

Oud-judoka en presentator Dennis van der Geest liep in Nieuw-Zeeland een best woeste maoristrijder tegen het lijf.

#maori #haka #nieuwzeeland #dewereldrond morgen 20:30 @sbs6nl Een foto die is geplaatst door null (@dennisvandergeest) op 22 May 2018 om 0:48 PDT

Irene Moors is op Formentera, een eiland ten zuiden van Ibiza, aan het bijkomen van een periode tv-opnamen. Haar programma In Bed met Irene SBS 6) trok de laatste tijd belabberde kijkcijfers. Irene baalde daar flink van, maar het lachen is haar nog niet vergaan.

Wij moesten er nodig tussenuit ! #nomakeup #peppienkokki #blijei #blauwezee #formentera @bvanmunster Een foto die is geplaatst door null (@irene_moors) op 21 May 2018 om 22:00 PDT

Acteur Dave Mantel (36) brengt vandaag 2006 in herinnering: het jaar dat hij nog op de toneelschool zat en een zogenoemde 'puppyface' had.

#throwbacktuesday | Net van de toneelschool.. puppieface ;) | #Voorstelling NogEvenNogEvenNog met oa #Eefke | #HetLaagland #2006 Een foto die is geplaatst door null (@davemantel) op 22 May 2018 om 1:37 PDT

Tim Hofman is in de pen gekropen voor een gratis boek. De BNNVARA-presentator is dit jaar een van de schrijvers van 3PAK, de geschenkbundel bij de Boekenweek voor Jongeren. ,,Ik ben heel, heel trots dat ik een van de gezichten mag zijn voor de Boekenweek voor Jongeren'', jubelt Tim.

teringtrots, ik schreef met Nhung Dam en Raoul de Jong het geschenk voor de Boekenweek Voor Jongeren. 🎉 dat betekent drie dingen: er worden in september iets van 100.000 boeken gratis (!!!) uitgedeeld met een verhaal van ons alledrie, we gaan op tour en ik moest ook op cursus om als een goor pretentieuze schrijver op de foto te leren gaan en ik ben met een 10,5 Fucko Cum Laude geslaagd. jongensdromen hoor. 🎥📝🌎 Een foto die is geplaatst door null (@debroervanroos) op 22 May 2018 om 1:35 PDT

Dj Afrojack liep op een muziekfestival in Las Vegas zijn Nederlandse collega Martin Garrix tegen het lijf.

EDC 2018 #edc #edclv #edc2018 #afrojackcaptionking #monkey #kittens #peanutbutter #meh #burp Een foto die is geplaatst door null (@afrojack) op 22 May 2018 om 1:35 PDT

Waarom hij het deed, vertelt hij er helaas niet bij maar Q music-dj Mattie Valk deed het toch maar: keihard bijten in een zure citroen.