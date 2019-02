Katja behoedt vriend voor verziekte foto en Wendy in tranen bij afscheid The Voice

Film over Harry en Meghan krijgt vervolg

13:38 Het Amerikaanse netwerk Lifetime heeft nog lang geen genoeg van het liefdesverhaal van Harry en Meghan. Na de televisiefilm Harry & Meghan: A Royal Romance, die vorig jaar in aanloop naar het huwelijk verscheen, komt er een vervolg. Harry & Meghan: Becoming Royal is later dit voorjaar op de buis.