Katja en Freek hakken eindelijk knoop door over huwelijksmoment

Actrice-presentatrice Katja Schuurman (43) en haar 14 jaar jongere verloofde, de Amsterdamse chefkok Freek van Noortwijk, hebben na twee jaar een huwelijksmoment in hun agenda gemarkeerd. Het stel trouwt in de lente van 2019 in een zonnig buitenland. ,,Alles is nu dan toch echt geregeld. We hebben er zin in en een jurk heb ik ook al.''

Nog drie nachtjes en dan... VAKANTIE!!! #barcelona #vakantie (Check www.katjawashier.nl voor mijn reisverslagen 🌵🐊🐬) Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 11 Jul 2018 om 12:52 PDT Hoewel Katja - die samen met haar ex-man Thijs Römer dochtertje Sammie (8) kreeg - en Freek nooit iets over over het aanzoekmoment hebben verteld, vond het jawoord vermoedelijk plaats in het superdeluxe sterrenhotel Four Seasons Bosphorus iop 19 februari 2016 haar verjaardag vierde. Een paar maanden later bevestigde Katja's management dat de twee daadwerkelijk zouden gaan trouwen.



Na het aanzoek, en ook daarvoor al, lieten de tortelduifjes herhaaldelijk doorschemeren smoorverliefd te zijn. Hoe groot de aantrekkingskracht is die de gastronomie-expert op Katja heeft maakte ze eens duidelijk in de ochtendshow van Edwin Evers. ,,Als ik Freek zie gaat alles in mijn lijf wat met seks te maken heeft direct aan.'' En Freek, die de laatste tijd steeds vaker opduikt in culinaire tv-programma's, noemt haar voortdurend 'mijn lekkere chickie'.



Katja kreeg, na de bevestiging van het aanzoek, een tsunami felicitaties over zich heen. Die nam ze dankbaar in ontvangst, maar over Freeks aanzoek en het feit dat ze ja zei, hield ze zich uit privactoverwegingen op de vlakte. Ook vandaag liet ze weinig los over het aanstaande huwelijk. een locatie en datum gaf ze niet prijs.

Aan deze site liet ze juni vorig jaar per tekstberichtje weten: ,,Sommige dingen zijn mooier om privé te houden.'' Waarom het stel het huwelijk keer op keer uitstelde, had volgens Katja vooral te maken met propvolle agenda's. ,,Maar nu zijn we er uit'', vertelde de brunette vanavond in RTL Boulevard. En ook dat haar ex Thijs, die een relatie heeft met ballerina Igone de Jongh, hoe dan ook bij de plechtigheid aanwezig zal zijn. Hij, Igone, Freek en Katja gaan in goede harmonie met elkaar om.



De ex-soapie en Freek leerden elkaar in de lente van 2015 kennen in zijn nieuwe restaurant Guts & Glory, dat eerder dat jaar de deuren opende aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. Daarnaast is hij als culinaire alleskunner werkzaam bij restaurant Daalder in hartje Jordaan.

Nadat hun relatie was uitgelekt moest Freek een beetje wennen aan alle aandacht voor zijn persoon. ,,We hebben elkaar ontmoet bij Guts & Glory waar Katja een keer kwam eten. De sfeer was op dat moment optimaal. Iedereen een goed humeur, de bediening lekker op dreef en het eten van het juiste perfectieniveau. Tsja, en toen sloeg de vonk opeens over. Het lijkt wel een modern sprookje. De kok werd verliefd op een meer dan tevreden klant en andersom'', vertelde hij eerder aan deze site.

Schuurman - van 2006 tot 2015 getrouwd met Römer - liet na haar echtscheiding weten best nog eens te willen trouwen. In de Linda van oktober 2015: ,,'Jazeker, ik wil nog wel een keer. Al is het wel wat snel om daarover na te denken. De scheidingspapieren zijn nét getekend. Maar ik geloof nog in het huwelijk. Ik ben elf jaar samen geweest met Thijs, waarvan ik de eerste 8 jaar nooit had willen missen.''

Katja was ruim 8 jaar getrouwd met acteur Thijs Römer. In februari 2015 kondigde het stel aan uit elkaar te gaan. De twee kwamen met een korte officiële verklaring: ,,Als geliefden zijn wij uit elkaar. Wij gaan verder als meer dan goede vrienden en als trotse ouders van onze prachtige dochter Sammie''. En: ,,In tegenstelling tot wat beweerd wordt, ligt de oorzaak van deze keuze niet bij derden. Katja woont in Uitdam, Thijs heeft een appartement in Amsterdam. Wij hopen dat er vanaf nu respectvol met deze situatie omgegaan kan worden, met het oog op onze bewegingsvrijheid en de privacy van onze dochter. Voor ons is dit niet alleen een einde, maar ook een nieuw begin samen''.

Katja en Thijs gaan nog altijd goed met elkaar om. Ze spelen binnenkort samen in het toneelstuk Blind Date: een bewerking van de film van Theo van Gogh, met wie ze veel hebben samengewerkt en die hen zelfs samenbracht. Ironisch genoeg spelen ze een echtpaar dat elkaar niet kan loslaten. Blind Date is vanaf 12 augustus te zien in het DeLaMar Theater.