Katja en Trijntje in ademnood en Hind strandt in etalage ijssalon

Jan Versteegh: Eenvoud is de kracht van gemoderni­seer­de tv-klassieker Lingo

8:35 Jan Versteegh trapt het nieuwe televisieseizoen vanavond af met een nieuwe reeks van de tv-klassieker Lingo. SBS 6 blaast de quiz, die 25 jaar lang te zien was bij de NPO, na vijf jaar afwezigheid nieuw leven in. ,,Ik hoop dat kijkers er net zoveel plezier aan beleven als JP en ik doen in de studio”, zegt de presentator. Jan Peter Pellemans (JP) is al jaren de man op de achtergrond die woorden verklaard.